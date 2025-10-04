بدر عبد العاطي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعم خطة إعادة إعمار غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة تهدف إلى تعافي القطاع بشكل مبكر دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحظى بزخم دولي كبير من قبل الاتحاد الأوروبي واليابان والشركاء الأوروبيين، الذين أبدوا حرصًا شديدًا على عقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في أسرع وقت، حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وشدد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الذي نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، على أن مصر ترفض تمامًا، وبشكل قاطع، قبول أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذرائع، سواء كان تهجيرًا قسريًا أو طوعيًا أو مؤقتًا، موضحًا أن مصر، إلى جانب الأردن، ترفض هذا الأمر بشكل كامل، معتبرًا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.