بالأسماء.. إسرائيل تفرج عن 10 أسرى فلسطينيين اليوم

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عن 10 أسرى غالبيتهم من كبار السن، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأسرى لإجراء الكشف الطبي عليهم بعد سنوات من الاعتقال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قائمة الأسرى المفرج عنهم

وضمت قائمة المفرج عنهم، الأسير نعيم محمد موسى البرعي (66 عاما)، والأسير محمد عودة محمود شمالي (46 عاما)، والأسير عماد عودة حسين المصري (53 عاما)، والأسير محمد حاتم يوسف قاسم (34 عاما)، والأسير هاني إبراهيم على أبو سيف (57 عاما)، وفايز حسن ابراهيم أيوب (56 عاما)، والأسير جمال خليل محمد الزويري (69 عاما)، والأسيرعبد الهادي برجس صابر دغمش (38 عاما)، والأسير محمد عبد الله محمد القرا (62 عاما) والأسير سمير عبد الرحمن عواد حماد (64 عاما)، وخرج جميع الأسرى من سجن «سديه تيمان» عدا الأسير محمد القرا من سجن النقب.

عدد تقريبي لأعداد الأسرى

وتعتقل السلطات الإسرائيلية أكثر من 9500 أسير في سجونها، بينهم أكثر من 350 طفلًا، و22 أسيرة، و3405 معتقلين إداريًا، وفق ما نشرته هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وبحسب إحصائيات المركز الفلسطيني للإعلام، يوجد أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في 23 سجنا ومركز توقيف تابع للاحتلال الإسرائيلي، بينهم نحو 3 آلاف و369 معتقلا إداريا، وما لا يقل عن 365 طفلا وقاصرا موزعين على سجون عوفر ومجدو والدامون.