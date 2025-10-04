رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لمريضة في غرفة العناية بمستشفى منفلوط

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، زيارته إلى محافظة أسيوط بتفقد مستشفى منفلوط المركزي بعد انتهاء تطويره، حيث اطمأن خلال زيارته على حالة مريضة في غرفة العناية المركزة بمستشفى منفلوط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، وهناك متابعة دورية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.

وتابع أنّ هناك توجيها دائما من الرئيس باستمرار وتكثيف العمل لتطوير المنظومة، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع المحافظات، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية

ولفت إلى التعاون الكبير مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته؛ للنهوض بمنظومة الصحة في جميع المحافظات خاصة في الصعيد، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لتحسين صحة المواطن المصري.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أنّ القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوى، والهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل جميع المواطنين.

وأكد أنّ حجم الاستثمارات في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية غير مسبوق، تماشيا مع القناعة التامة للدولة بأهمية الاستثمار في القطاعات كافة، وحريصون على تقديم حوافز استثمارية لدخول القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال.

وفي هذا الشأن، أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أنّ المشروعات القومية في مجال الصحة على مستوى الجمهورية المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2024-2025 يبلغ عددها 20 مشروعا، ويتم تنفيذها في 11 محافظة بقيمة تقديرية تصل إلى 11.7 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسرّة يصل إلى 2649.

تطوير مستشفى منفلوط المركزي

وتابع أنّ عدد المشروعات المنتهية خلال الفترة من 2014-2025 في أسيوط وصل إلى 13 مشروعا، جرى تنفيذها من خلال العديد من الجهات المعنية بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز مليار جنيه، مستعرضا عددا من هذه المشروعات، ومنها مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وإنشاء وتطوير مجمع المحارق بالمحافظة، إضافة إلى رفع كفاءة مستشفى حميات ديروط، ومشروع رفع كفاءة مستشفى حميات الشامية، كما شملت المشروعات تطوير وإنشاء مركز تنمية أسرة عرب الأطاولة.

وأشار إلى أنّ هناك 11 مشروعا أخرى جار تنفيذها في المحافظة بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، بينها إنشاء مستشفى ديروط المركزي، ومشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى منفلوط المركزي، وإنشاء مستشفى أبنوب المركزي، وإنشاء مستشفى ساحل سليم، إضافة إلى تطوير وإنشاء مركز تنمية طب الأسرة بالبلايزة، وغيرها.

وأضاف أنّ هناك 97 منشأة صحية في 7 إدارات صحية بأسيوط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، تتضمن هدم وإنشاء جديد على نفس الأرض، أو إنشاء جديد تماما، أو على أرض بديلة، أو إحلال كلي، أو تطوير وتوسيع، أو تطوير فقط، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الجهات المختصة لصالح وزارة الصحة والسكان.

وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 في أسيوط، وهناك 12 مشروعا في الخطة بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار جنيه، وبينها مشروع تطوير مستشفى القوصية.

من جانبه، استعرض الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، النظام الصحي في أسيوط، مشيرا إلى أنّ المحافظة يتوافر بها 19 مستشفى، تشمل 2562 سريرا داخليا، و310 أسرة رعاية مركزة، و158 أسرة استقبال، كما يتضمن النظام الصحي 72 غرفة عمليات، و514 ماكينة غسيل كلوي، و186 جهاز تنفس صناعي، و357 حضانة أطفال، و127 سيارة إسعاف، و64 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة، و9 أشعة مقطعية.



وفيما يتعلق بتفقد رئيس الوزراء لمشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، قال الدكتور خالد عبد الغفار إنّ مستشفى منفلوط المركزي صرح طبي متكامل يضم أحدث التجهيزات الطبية لخدمة الحالات الطارئة والحرجة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية دقيقة ومتكاملة للمواطنين.

وأكد أنّ المستشفى خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني منفلوط خاصة ومراكز محافظة أسيوط بصفة عامة، وجار العمل على تعزيز جاهزية المنشآت الطبية طبقا لأعلى المعايير في هذا المجال.

وأوضح مساعد وزير الصحة أنّ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، تنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنور إسماعيل أنّه جرى إنشاء مستشفى منفلوط المركزي على مساحة نحو 12 ألفا و726 مترا ليقدم خدماته الطبية لأكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط، ويضم أقسام «الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، والنساء والتوليد، والغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والعناية المركزة للأطفال، والحضانات، والمناظير، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، وصيدليات» إضافة إلى مركز لتجميع البلازما.

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أنّ المستشفى بطاقة 151 سريرًا منها 30 عناية مركزة و30 حضانة، إضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير، كما يضم المستشفى سكنا للأطباء، لافتا إلى أنّ تجهيز المستشفى تم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، ما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.

وخلال تفقده المستشفى، زار رئيس الوزراء ومرافقوه أقسام «الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة»، حيث اطمأن على الحالة الصحية لإحدى السيدات بغرفة العناية، التي أكدت تلقيها خدمة متميزة في المستشفى، ووجّهت الشكر للجميع على ما يبذلونه من جهود.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي التجهيزات الحالية بغرف العمليات الجراحية، حيث أكد أنّ المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بكفاءة العنصر البشري بجانب تحديث الأجهزة، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن المصري، وهو ما أكد عليه نائب رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بالكوادر المؤهلة من جامعة أسيوط.

وتفقد رئيس الوزراء غرفة التحضير وغرف أخرى للعمليات، وغرف الإفاقة، ثم توجه لتفقد وحدة الغسيل الكلوي، ووحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث اطمأن على مستوى الرعاية التي يتلقونها في هذه الوحدة، كما تفقد غرف إقامة المرضى، وحرص رئيس الوزراء على الاستجابة لالتقاط صورة جماعية مع كوادر المستشفى فى نهاية الجولة.