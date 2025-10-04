مدبولي يوقف موكبه لتحية طلاب مدرسة في منفلوط: لا تهملوا العلم وابنوا مستقبلكم

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف موكبه في طريقه لتفقد مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة سانت ماري الخاصة، الذين اصطفوا لتحيته ومرافقيه خلال مروره من أمام المدرسة.

وحرص المعلمون والطلاب على حمل أعلام مصر خلال اصطفافهم أمام المدرسة، للترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له، ووجّه الشكر لهم جميعا، داعيا الطلاب للاجتهاد في استذكار دروسهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل تحصيل العلم، لبناء مستقبلهم.