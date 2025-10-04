البلشي يتواصل هاتفيا مع رئيس «الوطنية للصحافة» لوقف الخصم الضريبي من بدل التدريب

أجرى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مجموعة من الاتصالات مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن وقف الخصم الضريبي من بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيي المؤسسات القومية، وكذلك وقف الاستقطاع الخاص بالمؤسسات في العقود الصفرية، التي خاطبت بهما النقابة الهيئة خلال الفترة الماضية.

وقال «البلشي»:استكمالًا لجهود التفاوض مع الهيئة خلال الفترة الأخيرة، تواصلت مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، بشأن مطالب الزملاء في الصحف القومية، بوقف خصم الضريبة من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو نقل صرفه إلى نقابة الصحفيين بدلًا من مؤسساتهم، والتي خاطبت بها النقابة الهيئة خلال الفترة الماضية، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من القرار الصادر عن لجنة الطعن الضريبي، والذي يعفيهم من استقطاع الضريبة، حيث وردت إلينا عشرات الشكاوى الجديدة من الزملاء، يجددون فيها مطالبهم في هذا الشأن.

وأضاف أن هذا الطلب يأتي نظرًا لما يشكله خصم الضريبة، من عبء مالي كبير، ولاسيما مع تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة مما يزيد من معاناتهم، متابعًا: إن النقابة حصلت بتاريخ 17 يونيو 2013، على قرار من لجنة الطعن الضريبي، يقضي بإعفائها من استقطاع الضريبة على البدل، وعدم خضوعه للضرائب.

وأكد نقيب الصحفيين، حرص النقابة على تحقيق المساواة بين جميع أعضائها، وامتثالًا لرغبة الزملاء الواردة في شكاواهم لوقف التمييز ضدهم ، طالب الهيئة الوطنية للصحافة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المساواة، أما بوقف خصم الضريبة، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين، حتى يتمكن الزملاء من الاستفادة من الإعفاء الضريبي المقرر وصرف البدل كاملًا.



وعن العقود الصفرية، أشار نقيب الصحفيين إلى أنه تواصل أيضًا مع رئيس الهيئة، بشأن المخاطبات التي أرسلتها النقابة خلال الفترة الماضية، والشكاوى الواردة إليها من بعض الزملاء في الصحف القومية، سواء من الذين تم تمديد خدمتهم بعد سن الستين، أو الذين وقعوا عقودًا صفرية، والذين يتضررون من خصم مساهمة المؤسسة في بدل التكنولوجيا ، من القيمة الكاملة له، مما يؤدي إلى استقطاع مبالغ شهرية من مستحقاتهم.

وأوضح أنه جدد خلال الاتصال، مطلب النقابة ببحث هذه الشكاوى، وإفادتها بما تم اتخاذه بشأنها، مع ضرورة إيقاف الخصم الواقع على هؤلاء الزملاء، مؤكدًا أن الهيئة لا تدعم أصحاب العقود الصفرية بأي قيمة من البدل، ويحق لهم الحصول على كامل قيمته دون استقطاعات، وأن الأمر يتطلب مخاطبة الهيئة لوزارة المالية لصرف البدل لهم كاملًا، دون أن تتحمل الهيئة والمؤسسات أي أعباء مالية.



وكشف « البلشي» أن رئيس الهيئة أكد أنه على تواصله مع وزير المالية بشأن هذه الملفات، وبحث إمكانية تقديم حلول مناسبة لجميع المشكلات.