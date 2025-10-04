رئيس الوزراء يفتتح مشروع كوبري «منقباد» العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لافتتاح مشروع كوبري «منقباد» العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، خلال جولته اليوم في محافظة أسيوط، وعقب تفقده لأعمال ازدواج الطريق الزراعي «أسيوط – ديروط».

وشهد رئيس الوزراء ومرافقوه إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح الكوبري بحضور مسؤولي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، وأشار المهندس عصام عبدالظاهر مصطفى، مدير مديرية الإسكان بأسيوط، إلى أنّ المشروع يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية بمنطقة المدخل الشمالي لمحافظة أسيوط عند تقاطع الطريق الزراعي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي.

غلق مزلقان السكة الحديد بمنقباد

وأضح أنّ هذه المنطقة كانت تشهد في السابق كثافة مرورية عالية وتحدث بها اختناقات مرورية، خصوصًا في أثناء غلق مزلقان السكة الحديد بمنقباد، مُضيفا أنّ هذا الكوبري يعمل على ربط قرى منقباد وبهيج وسلام والعدر بالمحافظة.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى نقطة مشاهدة أعلى الكوبري، حيث استمع إلى شرح من المهندس عصام عبدالظاهر مصطفى، مدير مديرية الإسكان بأسيوط حول مشروع الكوبري، مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بإجمالي طول 1900 متر، وعرض نحو 18 مترًا تقريبًا، بعدد 2 مطلع و4 منازل أعلى الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد وترعة الوليدية، بتكلفة إجمالية 520 مليون جنيه؛ للإسهام في حل مشكلة الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 65% في هذه المنطقة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة عند منطقة تقاطع الطريق الزراعي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي.