انهيار زوجة رامي صبري أثناء تشييع جثمان والدتها من مسجد الشرطة (فيديو)

شيّع المطرب رامي صبري جثمان والدة زوجته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والتي ظهر عليها علامات التأثر الشديد، حيث انهارت من البكاء فور وصول جثمان والدتها ولم تتمالك أعصابها.

نجوم الفن يواسون رامي صبري فى جنازة حماته

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على موساة رامي صبري وزوجته في وفاة والدتها، وحضروا صلاة الجنازة من بينهم يسرا، وتامر هجرس، وشريهان وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر أن يُقام العزاء السبت المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

رامي صبري يعلن وفاة حماته

كان المطرب رامي صبري أعلن فى الساعات الماضية من خلال منشور عبر حساباته الرسمية عن وفاة حماته قائلًا: «لا إله إلا الله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء».