ختام فاعليات معرض «الهند-أفريقيا» لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

اختتمت مؤخرًا فاعليات معرض الهند-أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقاهرة، بعد أن استمر على مدار يومين 6 و7 أبريل الجاري، تخللهما العديد من المناقشات الفعالة والمثمرة، ونظم الحدث، مجلس ترويج صادرات معدات وخدمات الاتصالات الهندي (TEPC)، بالشراكة مع وزارة الاتصالات الهندية (DoT)، وسفارة الهند بالقاهرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية (MCIT).

شهد الحدث مشاركة كبيرة من جانب 40 شركة هندية وعشر شركات مصرية علاوة على وفود من دول أفريقية، وذلك بهدف دعم التعاون القاري في مجالات الابتكار المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحسب بيان السفارة الصادر صباح اليوم الخميس.

تعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص الهندية والمصرية

افتتح المعرض القائمة بأعمال سفارة الهند في مصر، سي. سوشما، ورئيس قطاع تطوير أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود صفراطه، وألقت سوشما كلمة خاصة أكدت من خلالها الشراكة المستمرة بين الهند وأفريقيا، التي ترتكز على تحقيق التقدم المشترك من خلال التكنولوجيا والابتكار.

وأكد نائب المدير العام لإدارة الاتصالات بحكومة الهند في كلمته، أهمية العمل على تعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص الهندية والمصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جهته، أوضح المهندس صفراطه من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أهمية البنية التحتية الرقمية المستدامة لنمو إفريقيا، وقد سلط مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص الدكتور تامر طه، الضوء على نمو الشركات الناشئة في مصر، مشيرًا إلى تحقيق زيادة بنسبة 20% في الاستثمارات والإصلاحات التنظيمية في إطار رؤية 2030.

وجرى تنظيم خمس جلسات نقاشية على مدى اليومين حول موضوعات تهم الجانبين، مثل تأثير تكنولوجيا الجيل الخامس واعتماد التكنولوجيا المستقبلية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات، وبيئة عمل الشركات الناشئة في مصر، والتحول الرقمي، والتعاون في مجال التكنولوجيا بين الهند وإفريقيا، وشارك في هذه الجلسات النقاشية ممثلون عن الشركات الهندية، وحكومتي الهند ومصر، وممثلون عن الشركات المصرية.

تعاون رقمي بين الهند وإفريقيا

وبرز المعرض كنافذة رئيسية لتعزيز التعاون الرقمي بين الهند وأفريقيا، وقد تم تحقيق نتائج رئيسية مثل عقد العديد من الاجتماعات بين الشركات الخاصة وبعضها البعض، وكذلك بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية، علاوة على عروض حية لحلول نشر شبكة الجيل الخامس، وأدوات الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، ومنصات التكنولوجيا المالية. كما شاركت في المعرض العديد من الشركات الهندية الناشئة في مجال الفضاء السيبراني والحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات.