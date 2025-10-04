انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة والدقهلية السبت المقبل.. إليك الخريطة الكاملة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بها، لكي يتخذ المواطنين حذرهم ويدبرون احتياجاتهم في هذه الفترة،

أماكن انقطاع المياه

ومن المقرر انقطاع المياه عن المناطق التالية بمركز أجا_ قرية أخطاب

قرية ميت مسعود

قرية الانشاصية

قرية جالموه

قرية البقلي، يوم السبت المقبل من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً بسبب أعمال الصيانة والإصلاح التي تقوم بها الشركة على خط البولي إيثيلين 350 بطريق أخطاب ميت فضالة (مركز أجا)، وهو ما يستلزم إيقاف ضخ المياه لمدة 10 ساعات متواصلة لحين الانتهاء من هذه الأعمال.





وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين والهيئات والمستشفيات والمخابز، الحرص على تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال هذه الفترة حتى لا يتأثرون بشكل سلبي حتى يتم عودة المياه تدريجيا في الأوقات المحددة.

انقطاع المياه في الهضبة العليا

كما كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن انقطاع المياه في الهضبة العليا، ومساكن الزلزال، غدا الجمعة الموافق 11 أبريل من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 8 صباحًا من نفس اليوم، أي لمدة 8 ساعات.

ويمكن طلب سيارات مياه الشرب في المناطق المتأثرة من خلال الاتصال بالخط الساخن: 125



واتس آب: 01206665125





