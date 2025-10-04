قناة الناس تُعلن مشاركتها في حملة «صحح مفاهيمك»

أعلنت قناة الناس مشاركتها في دعم حملة «صحح مفاهيمك»، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بهدف تصحيح السلوكيات الاجتماعية والمفاهيم الدينية الخاطئة المنتشرة في المجتمع.

وأكدت إدارة القناة حرصها على الإسهام الإيجابي في نشر رسائل الحملة التوعوية من خلال عرض الفواصل التوعوية، واستضافة العلماء والمتخصصين لشرح محاور الحملة وتبسيطها للجمهور، فضلًا عن تخصيص مساحات زمنية مناسبة ضمن برامجها للحديث عن أهداف الحملة ورسائلها. دور قناة الناس في خدمة قضايا المجتمع

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من دور قناة الناس الإعلامي في خدمة قضايا المجتمع، والإسهام في بناء الوعي الديني والحضاري الصحيح، بما يتماشى مع رسالة الحملة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الإنسان المصري الواعي بدينه ودنياه.