ميمي جمال تحكي موقفا مؤثرا مع ماري منيب.. جعلها تبكي

كشفت الفنانة ميمي جمال، موقفًا لا يُنسى جمعها بالفنانة الكبيرة ماري منيب في بداياتها الفنية، تحديدًا عند انتقالها من فرقة التلفزيون إلى فرقة الريحاني المسرحية، مشيرة إلى أنها تعرّضت لموقف قاسٍ في أول يوم له.

أوضحت ميمي جمال، خلال برنامج معكم منى الشاذلي عبر شاشة ON، أنها بدأت مشوارها الفني ضمن فرقة التليفزيون، ومن ثم انتقلت للعمل في المسرح الخاص، حيث طُلبت للانضمام إلى فرقة الريحاني لتقديم دور ابنة الفنانة ماري مُنيب، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة للغاية بالانضمام للفرقة، وذهبت لأول عرض بكامل حماسها، إلا أنها تفاجأت بعد انتهاء الفصل الأول، بأن الفنانة ماري منيب، طلبت من مدير المسرح ألا تحضر مجددًا.

موقف مؤثر لميمي جمال

تابعت بقولها: «أنا اتصدمت وسألتها عملت إيه؟ قالتلي: أنت حولتيني! كل شوية رايحة جاية على المسرح، وأنا لما بمثل ببقى مركزة، بنتي قاعدة جنبي وأنا أرمي الإيفيه ليها، ألاقيكي معدية قدامي».

أوضحت إنها تأثرت جدًا بالموقف وبكت، مضيفة: «قلت لها مسمار وتدقي وأنا قاعدة، مش هقوم من جنبك، بس أوعي تطلبي مني أمشي، أنا لسه جاية، عيطت، صعب عليا نفسي قوي، لأني جاية وعايزة اشتغل، فلما حد يقولك أمشي من أول فصل تبقى صعبة».

درس مهم عن المسرح

وأكدت الفنانة ميمي جمال، خلال برنامج معكم منى الشاذلي، أنها رغم قسوة الموقف، إلا أنه كان درسًا مهمًا لها في احترام قواعد المسرح وفهم مفاتيح كل فنان.