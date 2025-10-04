محافظ الوادي الجديد يلتقي أطفال المحافظات الحدودية ضمن أسبوع «أهل مصر»

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، المُقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد، هنو وزير الثقافة، في إطار «مشروع أهل مصر»، التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالمقر الإداري الجديد للعاصمة الإدارية بالمحافظة، الأطفال المشاركين في الأسبوع الثقافي من 6 محافظات حدودية، بالإضافة إلى المناطق الجديدة الآمنة.

الأسبوع تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويُنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، وتستمر فعالياته حتى 13 أبريل الحالي، وشهد اللقاء، حنان مجدي نائب المحافظ، العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي للمشروع الثقافي، وابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد.

فعاليات الأسبوع الثقافي

ورحب اللواء محمد الزملوط، بالحضور، وقدم الشكر لوزارة الثقافة وقياداتها لاختيارهم محافظة الوادي الجديد لإقامة فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن مشروع أهل مصر، واستعرض بعض إنجازات المحافظة من شبكات الطرق والنهضة الصناعية والزراعية، وذلك برعاية رئيس الدمهورية، مؤكدا دعمه الدائم لشباب وأهالي المحافظة، مختتما حديثه بمناقشة الأطفال عن بعض آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المحافظة وتجديدها.

وفي كلمتها، رحبت حنان مجدي نائب المحافظ بالحضور، وناقشت مع الأطفال فعاليات الأسبوع الثقافي، بجانب الحديث عن معلوماتهم عن محافظة الوادي الجديد، وأوضحت أن المحافظة تقع جنوب غرب مصر، ولها حدود دولية مع ليبيا والسودان، وتبلغ مساحتها 44.6% بإجمالى 440 ألف كم مربع من مساحة مصر، وتتكون من خمسة مراكز هى (الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط)، وأشارت أن أهم ما يميز المحافظة أنها المركز الأول فى إنتاج البلح، وخلوها من التلوث البيئي، بجانب مصانع إنتاج التمور، وخدمات الطاقة الشمسية، وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ .

مشروع «أهل مصر»

وقدمت لاميس الشرنوبي الشكر للمحافظ على استضافته لفعاليات ال 37 الأسبوع الثقافى من ختام المرحلة الرابعة للمشروع الثقافى، كما استعرضت بدايات المشروع منذ عام 2018، وما يتضمنه من الورش الفنية والثقافية والأدائية، بجانب الجولات والزيارات الميدانية بالمحافظات المستضيفة . واختتم اللقاء بإلقاء الأطفال بعض آيات من القرآن الكريم، بجانب عدد من القصائد الشعرية.

الأسبوع الثقافي يقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية، بالتعاون إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد.

ويشهد الأسبوع مجموعة من الورش الأدبية والفنية والحرفية، تقدم لأطفال المحافظات الحدودية: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد)، مطروح، أسوان، بالإضافة إلى أبناء المحافظة المضيفة، وعدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، هذا بالإضافة إلى تنظيم يوم رياضي ترفيهي، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية بمدينة الخارجة، منها معبد هيبس، معبد قصر الزيان، مقابر البجوات، وحديقة 30 يونيو.