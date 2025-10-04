الزميلة صفية النجار تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز من «إعلام الأزهر»

الزميلة صفية النجار تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز من «إعلام الأزهر»

الزميلة صفية النجار تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز من «إعلام الأزهر»

حصلت الزميلة صفية النجار الصحفية بجريدة الوطن، على درجة الماجستير في الإعلام بكلية الإعلام جامعة الأزهر، عن رسالتها التي حملت عنوان «معالجة المسلسلات التليفزيونية المصرية لأنماط العلاقات الاجتماعية في الأسرة المصرية وعلاقتها بالتغيير الاجتماعي»، بعد دراسة أجرتها على مدار سنوات من البحث في قضايا المسلسلات ومناقشتها للقضايا الاجتماعية والأسرية.

وجاءت الدراسة البحثية في إطار حرص الصحفية على ربط القضايا الاجتماعية والأسرية بالدراما المصرية، وطرحها للعديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع، والتي سردت من خلالها مدى تأثير الدراما على حل المشكلات والقضايا.

حصول الصحفية صفية النجار على رسالة الماجستير

وناقش رسالة الماجستير الدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتورة ولاء إبراهيم عقاد أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بنات، والدكتورة أماني عبدالرؤوف أحمد عثمان أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون سابقًا، والدكتورة ريهام مرزوق عبدالدايم أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بكلية الإعلام بنات بجامعة الأزهر.

عقدت المناقشة اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر فرع البنات بمدينة نصر الحي السابع.

حصول الصحفية صفية النجار على رسالة الماجستيرحصول الصحفية صفية النجار على رسالة الماجستير

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