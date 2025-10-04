رئيس الوزراء يتفقد غرفة أبحاث العيون في مستشفى الرمد بأسيوط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مستشفى الرمد بأسيوط لمتابعة سير العمل بها، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها اليوم، لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد غرفة أبحاث العيون داخل المستشفى، التي تحتوي على جهاز حديث وفرته الدولة لأشعة العين، كما تفقد غرفة أبحاث تم تجهيزها بالمشاركة المجتمعية، واستمع إلى شرح من الدكتورة كرستين تادرس، مديرة المستشفى، التي أوضحت أنه جرى إنشاء مستشفى الرمد عام 1911، وإدراجه ضمن المباني الأثرية ذات الطابع المتميز، ويقع المستشفى على مساحة 2500 متر مربع ويخدم سكان المحافظة بالكامل، ويوفر لهم خدمة علاجية وتشخيصية متميزة.

وأضافت مديرة المستشفى أنه يتم العمل على تطوير المستشفى وإمكاناته بشكل مستمر، حيث تم استحداث خدمات جديدة في العام الحالي، تتضمن استحداث غرفة عمليات جديدة وإدخال عمليات الشبكية والحول، لافتة أيضًا إلى شراء عددٍ من الأجهزة الحديثة ومنها: جهاز فاكو/ فتركتومي لإجراء عمليات الشبكية، وميكروسكوب جراحي، وجهاز رسم العصب الكهربائي وحساسية الشبكية.

وقالت إن مستشفى الرمد يقدم العديد من الخدمات التشخيصية، وتضم أشعة (صبغة فلورسين لقاع العين، مقطعية للشبكية على العصب، تلفزيونية)، وكذلك فحص قاع عين، ومجال الإبصار، ومقاس عدسة العين، ومقاس نظارة بالكمبيوتر، ورسم العصب الكهربائي.

4 غرف عمليات

أما فيما يتعلق بالخدمات العلاجية، أوضحت أن المستشفى يقدم عمليات صغرى ومتوسطة تتمثل في: (استئصال كيس دهني بالجفن، جلسات ليزر أرجون للشبكية، مسح عدسة باستخدام ليزر الياج، كي شعرة أو فتح خراج بالجفون، وغيرها). كما يتم تقديم عدد من العمليات الكبرى التي تشمل: (مياه بيضاء جراحية – مياه بيضاء فاكو – حقن مرضى الارتشاح السكري للشبكية – عمليات القرنية – عمليات الشبكية – حقن حول). ويوجد عدد 4 غرف عمليات بمستشفى الرمد.

وحول القوى البشرية والطاقم الطبي بمستشفى الرمد، يصل عدد الأطباء إلى 64 طبيبا، فيما يحتوي المستشفى على 69 صيدليا، و125 ممرضا، و38 فنيا.

1347 حالة تشخيص عن بُعد

واستعرضت الدكتورة كرستين تادرس عددا من الإحصائيات لعام 2024، موضحة أنه تم إجراء 1086 عملية كبرى، و576 عملية متوسطة، و4238 عملية صغرى. كما بلغت حالات التردد على العيادات الخارجية نحو مليون و421 ألف حالة، فضلا عن 1347 حالة تشخيص عن بُعد، إضافة إلى مئات الحالات الخاصة بقسم الفحوصات ووحدة الليزر.

ولفتت إلى المبادرة الرئاسية التي يجري تنفيذها داخل العيادات بالمستشفى، وهي (مبادرة وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن مرض المياه الزرقاء الجلوكوما)، مؤكدة أنه يتم عمل الفحوصات اللازمة لتلقي العلاج والجراحة المطلوبة، وتوجد نخبة من الاستشاريين والأخصائيين لعلاج الحالات، منوهة إلى أن المبادرة تُقدم يوميا ما عدا يوم الجمعة ومتاحة لجميع مواطني المحافظة.