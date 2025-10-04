ضبط شخصين بتهمة سرقة هاتف محمول في أسيوط

ضبط شخصين بتهمة سرقة هاتف محمول في أسيوط

ضبط شخصين بتهمة سرقة هاتف محمول في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول بأسلوب «المغافلة» من أحد الأشخاص أثناء سيره بالطريق العام بأسيوط.

بتاريخ 7 الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة أول أسيوط من طالب مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة" أثناء سيره مترجلًا.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط. تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة كما ورد في التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.

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