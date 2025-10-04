كشف ملابسات فيديو قائد ميكروباص يعرض حياة الركاب للخطر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة "ميكروباص" يسمح لأحد الركاب بالجلوس في المقعد الأمامي وفتح باب السيارة أثناء السير، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط قائد السيارة، الذي أقر بحدوث الواقعة كما ورد في الفيديو. وأوضح أن الشخص الظاهر في الفيديو كان راكبًا زائدًا عن العدد المسموح به.

واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحماية المواطنين.