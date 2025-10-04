خطوة نحو تعزيز العلاقات.. البرازيل تساند انضمام البرلمان العربي إلى «بريكس»

أكد كلاوديو كاجادو سامبايو رئيس الوفد البرلماني لجمهورية البرازيل المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الأوزبكية طشقند، دعم البرازيل الكامل لانضمام البرلمان العربي بصفة مراقب إلى منتدى لتجمع البريكس.

تعزيز العلاقات العربية البرازيلية

وأكد السيد سامبايو أن البرازيل، بوصفها الرئيس الحالي للمنتدى، حريصة أيضًا على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان العربي على كافة المستويات، انطلاقًا من العلاقات القوية التي تربط بين البرازيل والدول العربية.

اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

جاء ذلك خلال لقاء محمد بن أحمد اليماحي ووفد البرلمان العربي مع الوفد البرلماني لجمهورية البرازيل المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها جمهورية أوزباكستان، وهو اللقاء الأول من نوعه بين البرلمان العربي.

ومن جانبه أكد رئيس وفد برلمان البرازيل حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البرلمان العربي وتنسيق المواقف بين الجانبين خدمةً لمصالح الشعبين العربي والبرازيلي، لافتا إلى أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى تطابق المواقف العربية والبرازيلية بشأن دعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.