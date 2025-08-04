وزير الخارجية: يجب تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة

التقى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، مورجان أورتاجس، نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط، وتيم ليندركينج مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى بالإنابة، أمس، على هامش المشاركة فى مؤتمر «حوار الشرق الأوسط - أمريكا»، المنعقد فى أبوظبى.

‏‎وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول الشراكة الاستراتيجية «المصرية - الأمريكية»، التى تمتد إلى أكثر من أربعة عقود، وسُبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين، بما يُحقق المصالح المشتركة والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب.

و‏‎شهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن التطورات الأخيرة فى قطاع غزة والضفة الغربية فى ظل التصعيد الإسرائيلى الخطير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الوزير أهمية استعادة الهدوء وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

‏‎وتطرّق الوزير إلى خطة إعادة إعمار غزة التى تم اعتمادها عربياً وإسلامياً وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبى واليابان وفاعلين دوليين آخرين، منوهاً فى هذا الخصوص بحرص مصر على عقد مؤتمر دولى لإعادة الإعمار فى غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.

وشدّد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة، مُعرباً عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود فى الشرق الأوسط، ‏‎كما شدّد على ضرورة إيجاد أفق سياسى يؤدى إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقّق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. كما تطرّق اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات فى لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن، والتأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر.