محمد شبانة يزور جريدة «الوطن» ويعرض برنامج ترشحه لعضوية مجلس «الصحفيين»

استقبلت جريدة الوطن اليوم، الكاتب الصحفي محمد شبانة المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين «فوق السن»، ضمن جولاته استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، حيث كان في استقباله الكاتب الصحفي مصطفي عمار رئيس التحرير والزملاء بالجريدة.

وخلال الزيارة، أكد الكاتب الصحفي محمد شبانة، ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مجلس نقابة قوي يدافع عن الصحفيين والصحافة، موضحا أنّه يعمل على جميع الملفات والقضايا المهنية للصحفيين، ومن أولويات برنامجه الانتخابى إنشاء نادي الصحفيين البحري في الإسكندرية على غرار نادي الصحفيين البحري بالقاهرة.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين الجمعة المقبل 18 أبريل، وحال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها إلى الجمعة التالية.