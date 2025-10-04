رئيس الوزراء يسلم 22 كرسياً متحركاً لذوي الهمم في أسيوط

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ديوان عام محافظة أسيوط، في ختام زيارته اليوم للمحافظة، يرافقه عدد من الوزراء واللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وفور وصوله إلى مقر ديوان المحافظة، سلم رئيس الوزراء 22 كرسيا متحركا كهربائيا لذوي الهمم من الفئات الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة توجه اهتماما خاصا بأبنائنا من ذوي الهمم، وتضعهم في قلب أولوياتها، إذ يولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة حياتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

فيما أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة نفذت عدداً من الأنشطة المُهمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة المصرية لدعم هذه الأسر، مشيرة إلى تسليم عدد من المُعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة على مستوى محافظة أسيوط.

وأعرب الحاصلون على الكراسي المتحركة من ذوي الهمم عن تقديم خالص الشكر للدولة، وللسيد الرئيس، مشيرين إلى أنهم يحظون برعاية كبيرة في المحافظة، من خلال الخدمات العديدة المقدمة إليهم.