البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 45 مليار جنيه بآخر جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس 10-4-2025 آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي في المؤشرات، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 30810.7 نقطة وسط مكاسب سوقية 45 مليار جنيه، وفقًا للصفحة الرسمية للبورصة.

أخبار البورصة المصرية

فيما جاء ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفاع مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.7% عند مستوى 8777.71 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 2.57% في بداية تداولات اليوم، ليسجل 12091.36 نقطة، وفق أخبار البورصة.

45 مليار جنيه مكاسب سوقية

بلغت قيم التداول في البورصة المصرية نحو 4.5 مليون جنيه، عبر التداول على 1.95 مليار سهم، وجرى تنفيذ نحو 101 ألف و248 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 45 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 2.176 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وجاء ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفاع سهم «العربية للخزف - سيراميكا ريماس» متصدرا الأسهم الأكثر ربحية اليوم بالبورصة بنسبة 13.5%، تلاه سهم «جدوى للتنمية الصناعية» بارتفاع 10%، ثم سهم «سماد مصر إيجيفرت» بارتفاع 9.2%.