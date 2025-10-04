قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام

أعلنت الجريدة الرسمية، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2025، بشأن تكليف حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام، اعتبارا من اليوم الخميس 10 أبريل 2025.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارا جمهوريا، في وقت سابق، صدر بتعيين حاتم نبيل عبدالحميد مصطفى، وكيلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة عام اعتبارا من 15/8/2024، ويتولى معاونة رئيس الجهاز في مباشرة اختصاصاته، وفي الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالجهاز، ومباشرة الاختصاصات التي يفوض بشأنها من رئيس الجهاز، ويحل محله في حالة غيابه.