أمين الفتوى: استقبال السائح واجب على المسلمين بمراعاة حسن الخلق والمظهر

قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السائح عندما يأتي إلى أي دولة، فإنه يبحث عن الاستقبال اللائق الذي يعكس الكرم والاحترام، ويرغب في أن يُعامل بحفاوة، بما في ذلك الإقامة في أفضل الأماكن، واستخدام أفضل وسائل النقل، وتمهيد الطرق له بكل سهولة ويسر.

النبي أوصى المسلمين بضرورة الاستقبال الجيد للضيوف

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس إلى أن سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بضرورة الاستقبال الجيد للضيوف، مُوضحًا أن الحديث الشريف يُشير إلى ضرورة أن يستقبل المسلم ضيفه في أفضل الثياب وأحسن المظاهر، ويجب على المُسلم أن يهيئ له أفضل وسائل النقل، مثل السيارة أو الباص أو القطار، بحيث تكون الوسائل في أفضل صورة.

أمين الفتوى: النبي كان يعلمنا الضيافة

وتابع أمين الفتوى: «النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يٌعلمنا أن الضيافة تُظهرنا أمام الناس بشكل مٌميز، وأن يكون المسلم دائمًا في أفضل مظهر، حيث يُنصَح بأن يرتدي ثيابًا نظيفة ومرتبة، ويكون في أفضل حالاته، فلا يظهر في مظهر سيء أو متسخ».

وتطرق إلى أهمية الآداب اللفظية أثناء الاستقبال، حيث يجب أن يتحلى الشخص بالـ أخلاق الحميدة، فيظل الكلام مهذبًا، ولا يصدر عنه أي كلام جارح أو تنمر، ولا ينبغي أن يكون صوته مرتفعًا، مؤكدا ضرورة أن يُظهر المسلم أدبًا في الحديث، وأن يكون الصوت ملائمًا ليفهمه السائح بدون أي مشقة أو ضجر.