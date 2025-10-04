أستاذ علوم سياسية: تصعيد الاحتلال الإسرائيلي يعقد الموقف في غزة

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن الوضع في غزة لا يزال شديد التعقيد، رغم الجهود التي بُذلت للتوصل إلى تهدئة، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في 19 يناير الماضي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر بسبب تجدد الانتهاكات الإسرائيلية، ما أدى إلى انهيار الاتفاق وعودة التوترات بشكل أكبر.

وأوضح بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف تنفيذ عمليات قصف مكثفة استهدفت البنية التحتية ومناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين، مؤكدًا أن تل أبيب تسعى إلى إعادة احتلال مناطق بذريعة أنها «مناطق آمنة»، إلى جانب تهجير المدنيين في رفح، ما يُفاقم الأوضاع الميدانية ويزيد من معاناة السكان.

وأشار إلى أن التحركات المصرية الأخيرة، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مستشفى العريش، تعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالأزمة في غزة، وترسل إشارات إيجابية نحو إمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، مضيفًا أن مصر وفرنسا دولتان لهما ثقل سياسي ودبلوماسي كبير، سواء في المنطقة العربية أو على المستوى الدولي، ما يعزز فرص التوصل إلى تهدئة جديدة.

وعن موقف الدول الغربية، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى وجود تحولات ملموسة في خطاب بعض الزعماء الأوروبيين، الذين باتوا يرفضون بشكل علني ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، ويطالبون بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية فورًا، وهو ما يدل على أن ما يحدث في غزة أصبح له تداعيات دولية تتجاوز الإقليم، سواء على المستوى الأمني أو الإنساني أو الجيوسياسي.