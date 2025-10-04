الصحة الفلسطينية تستغيث: خروج 25 مستشفى من الخدمة في غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور خليل القدران، اليوم الخميس، أن أكثر من 25 مستشفى خرجت من الخدمة الصحية وباقي المستشفيات تعمل بشكل جزئي، مضيفًا إلى ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا، وسقوط 120 مصابًا من الأطفال وكبار السن في حي الشجاعية بغزة، وجميعهم وصلوا إلى مستشفى المعمداني.

الصحة الفلسطينية توجه نداء للعالم الحر والمجتمع الدولي

وأضاف الدقران في مداخلة مع قناة (النيل للأخبار) أن وزارة الصحة الفلسطينية وجهت نداءً عاجلًا إلى العالم الحر والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مشيرًا إلى أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة ما يؤثر بشكل خطير وسلبي على حياة المصابين.

وأشار إلى أن الحديث عن نفاد الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية وأدوية السرطان وأدوية الرعاية الأولية وأدوية الخدمات الصحية للأم والطفل والتطعيمات، وأرصدتها وصلت صفر.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال يمنع إدخال المساعدات الطبية بشكل كامل إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الفلسطينية تعمل على توثيق أعداد الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن قطاع غزة به عدد كبير من الشهداء والمصابين ما زالوا تحت الركام، كاشفا أن عدد المفقودين يتجاوز الـ 10 آلاف.