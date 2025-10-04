الصحة الفلسطينية تستغيث: خروج 25 مستشفى من الخدمة في غزة

الصحة الفلسطينية تستغيث: خروج 25 مستشفى من الخدمة في غزة

الصحة الفلسطينية تستغيث: خروج 25 مستشفى من الخدمة في غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور خليل القدران، اليوم الخميس، أن أكثر من 25 مستشفى خرجت من الخدمة الصحية وباقي المستشفيات تعمل بشكل جزئي، مضيفًا إلى ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا، وسقوط 120 مصابًا من الأطفال وكبار السن في حي الشجاعية بغزة، وجميعهم وصلوا إلى مستشفى المعمداني.

الصحة الفلسطينية توجه نداء للعالم الحر والمجتمع الدولي

وأضاف الدقران في مداخلة مع قناة (النيل للأخبار) أن وزارة الصحة الفلسطينية وجهت نداءً عاجلًا إلى العالم الحر والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مشيرًا إلى أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة ما يؤثر بشكل خطير وسلبي على حياة المصابين.

وأشار إلى أن الحديث عن نفاد الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية وأدوية السرطان وأدوية الرعاية الأولية وأدوية الخدمات الصحية للأم والطفل والتطعيمات، وأرصدتها وصلت صفر.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال يمنع إدخال المساعدات الطبية بشكل كامل إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الفلسطينية تعمل على توثيق أعداد الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن قطاع غزة به عدد كبير من الشهداء والمصابين ما زالوا تحت الركام، كاشفا أن عدد المفقودين يتجاوز الـ 10 آلاف.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا