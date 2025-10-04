وزيرة التضامن: مسلسل لام شمسية عمل تاريخي توعوي يحمي الأبناء

علقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي على مسلسل لام شمسية، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، مؤكدة أنه عمل تاريخي توعوي حقيقي ويحمي الأبناء.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال احتفالية تكريم فريق عمل مسلسل ولاد الشمس، أن الدراما المتميزة تُسهم في رفع الوعي، وهي بمثابة سلاح الوطن في حماية الأبناء نتيجة تأثيرها الإيجابي، موضحة أن كل مشهد من مشاهد المسلسل يُدرس في الأخلاقيات للحماية، مؤكدة أن فريق العمل هم نجوم مصر اليوم والغد ويضعوا خطة واضحة لمنهج جديد لأعمال الدراما.