محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المنطقتين التجاريتين اللوجستيتين

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات توصيل المرافق للمنطقتين التجاريتين الجاري تنفيذهما بالمحافظة، بحضور المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار أحمد يحي، المستشار القانوني لجهاز التجارة الداخلية، والجهات المعنية.

دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

ناقش الاجتماع التنسيق بين الجهات المختصة لتسريع توصيل المرافق الأساسية، بما يضمن الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت، ويسهم في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل.

تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشروع في تطوير البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، موجهًا بتقديم كافة التسهيلات، والعمل الجماعي لتذليل أي معوقات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الاستثمار، وتوفير فرص عمل حقيقية.

وقال المحافظ، أنّ المنطقتان التجاريتان الجاري تنفيذهما تقعا على مساحة 11 فدانًا بأرض الصوب أمام جامعة كفر الشيخ، و9.5 فدان بسخا، وستضمان سلاسل تجارية كبرى ومنافذ بيع ومشروعات ترفيهية، بهدف تطوير منظومة التجارة المحلية.

توفير بيئة داعمة للمشروعات الكبرى

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنّ محافظة كفر الشيخ تملك مقومات استثمارية متميزة من موقع جغرافي، ومناخ، وبنية تحتية، وجامعة متقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الكبرى.