محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المنطقة اللوجيستية

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإجراءات عاجلة للانتهاء من المنطقة اللوجستية بطلخا، وتكثيف الأعمال من أجل الانتهاء من المشروع مع التخطيط المروري، والحفاظ على المظهر الحضاري.

تكثيف أعمال مشروع المنطقة اللوجيستية



وأكد تكثيف الأعمال الجارية وسرعة الانتهاء من مشروع إقامة المنطقة اللوجستية، مع ضرورة التخطيط المروري بالمنطقة بما يحقق السيولة المرورية، ولا يؤثر على الحركة المرورية بالمحور الرئيسي برافد جمصة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

الالتزام بالمواعيد الزمنية للمشروع

وشدد محافظ الدقهلية على التزام الشركة المنفذة بالمواعيد الزمنية المحددة، للافتتاح التجريبي للمشروع بشكل كامل مع نهاية هذا العام، ليقدم خدماته للمواطنين.



وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية تمثل أول مول تجاري مفتوح في منطقة الدلتا يُنفذ وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية، ويُعد صرحًا استثماريًا ضخمًا من شأنه إحداث نقلة نوعية بالمحافظة، لما يوفره من خدمات ترفيهية ولوجستية، فضلًا عن فرص العمل التي يتيحها للشباب.



ولفت محافظ الدقهلية إلى أن المشروع يقام على مساحة 52 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتشمل المرحلة الأولى مولات تجارية، وسينمات، وملاهي، ومناطق ترفيهية، فيما تتضمن المرحلة الثانية ناديًا رياضيًا اجتماعيًا، ومجمع مدارس، وخدمات لوجستية متكاملة.



وأشار إلى أهمية الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية المستقبلية من المشروع، التي سيتم فيها دراسة إمكانية إدراج منشآت فندقية ونادٍ رياضي ضمن مكوناتها، وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور شريف فاروق وزير التموين في دعم محافظة الدقهلية، لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية الشاملة.