محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 208 عزبة وقرية كفر كلا الباب

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 208 عزبة وقرية كفر كلا الباب

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 208 عزبة وقرية كفر كلا الباب

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 208 عزبة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى قرية كفر كلا الباب بمركز السنطة، تمهيدًا لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها فعليًا، في خطوة تمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا على أرض الواقع يسهم في تقنين أوضاع البناء، وتنظيم عملية التوسع العمراني بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، ويتسق مع خطط الدولة في التنمية المستدامة.

وأكد الجندي، أن محافظة الغربية أصبحت في طليعة المحافظات التي أنجزت تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع المدن والقرى بنسبة إنجاز كاملة بلغت 100%، بينما بلغ معدل التقدم في ملف العزب نحو 86.5%.

توفير احتياجات المواطنين

وشدد المحافظ على أن اعتماد الأحوزة العمرانية يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق تنمية عمرانية شاملة، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة تواكب الزيادة السكانية، وتستوعب احتياجات المواطنين المستقبلية، لافتًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التخطيط السليم والمستند إلى معايير علمية دقيقة، وهو ما تعمل عليه المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تعاون الجهات المختصة

وأشار اللواء الجندي، إلى أن التعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني أثمر عن اعتماد المخططات الاستراتيجية وفقًا لأحدث المعايير التخطيطية، وهو ما يعكس رؤية الدولة في التوسع العمراني المنظم كأحد أهم محاور التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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