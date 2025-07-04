القليوبية تعتمد خريطة الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والنجوع

كشف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، موقف اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع، وتتضمن التفاصيل الكاملة لأعمال التخطيط العمراني للمدن والقرى وغيرها من مناطق المحافظة.

اعتماد أحوزة المدن بنسبة 100%

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له أنّه جرى اعتماد الاحوزة العمرانية لمدن المحافظة وعددها 10 بنسبة 100%، وجرى تحديث الأحوزة العمرانية لـ7 مدن، وهي شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وقها والخانكة خلال عام 2024.

اعتماد أحوزة 195 قرية

وتابع أنّه بالنسبة للقرى جرى اعتماد الأحوزة العمرانية لقرى المحافظة وعددها 195 بنسبة 100% فى الفترة من 2007-2009، كما جرى تحديث الأحوزة العمرانية لـ7 قرى، وهي باسوس وأبو سنة وكفر كردي وأبو زعبل وعرب العليقات وكفر منصور خلال عام 2024

ولفت إلى اعتماد 689 عزبة وجار تحديث 255 عزبة وتم تحديث الحيز العمراني لـ17 عزبة تابعة لمراكز قليوب وبنها وكفر شكر، موضحا أنّ الموقف الكامل لمخططات المحافظ، كما يلي.

وأكد أنّ خريطة الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية الجديدة جاءت متوافقة مع توجهات الدولة في المشروعات القومية وتأثيراتها على التجمعات العمرانية الريفية ضمن المحاور الجديدة ومناطق التجمعات العمرانية الجديدة، حيث جرى تشكيل لجان عمل لحصر المعلومات والبيانات بدقة على الخرائط وتحديد استخدامات الأراضي، وتدقيق مواقع التجمعات العمرانية التي لم يستدل عليها لتلبية احتياجات المواطنين.