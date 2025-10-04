أحد مزارعي الكتان بالغربية: نصدر إنتاجنا لدول أوروبية

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي مُقدم برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، لقاء خاص مع حمدي الأصفر أحد كبار مزارعي الكتان بالغربية.

وقال «الأصفر»، إنه بعد حصاد الكتان من الأرض الزراعية تؤخذ الحبوب، وتوضع داخل أحواض المياه حتى يصبح من السهل تصنيعها، مشيرًا إلى أنه بعد عمل شعر الكتان يأتي المُصدر والتجار.

وأضاف قائلًا: «هذا المُصدر يقوم بالتصدير فى العديد من الدول خارج مصر منها بلجيكا وفرنسا والصين، ويوجد فى مصر حوالي 20 مُصدر».

وتابع: «المُصدرين كانوا بيشتروا الطن فى أول السنة بسعر 250 ألف جنيه، والسعر أصبح الآن 100 ألف جنيه، وهناك مصنع في مدينة السادات بشراكة صينية، وإحنا عايزين 5 أو 6 مصانع أخرى، وإنتاجنا فى مصر يعادل 50 ألف طن».