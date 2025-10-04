وزيرة التضامن تشكر «المتحدة» على إنتاج مسلسل لام شمسية

أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمسلسل لام شمسية خاصة أداء الطفل «علي»، مؤكدة أن حضوره التمثيلي كان لافتا ومميزا للغاية: «أدهشني باتقانه، وصوته، وملامحه المعبرة.. أداؤه كان عال جدا، ولامس مشاعر الجميع.. أنا كأم عادية بقول بسم الله ما شاء الله»، موجهة التحية إلى والدة الطفل، مشيدة بتربيتها ودورها في دعم موهبته، قائلة: «أم عظيمة وتربية عظيمة، اللي تطلع لنا طفل بالوعي ده، والموهبة دي».

وقدّمت الدكتورة مايا مرسي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج مسلسل لام شمسية، موضحة أنها خاضت تحديا حقيقيا، ونجحت في تقديم عمل يحمل مضمونا عميقا، وإخراجا راقيا، ورسالة مجتمعية مهمة، وشكرت محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على جهده في إخراج العمل للنور بهذا الشكل المتميز، إلى جانب توجيه الشكر الكامل لفريق العمل بأكمله.

وأكدت الوزيرة أن مسلسل لام شمسية يعد من أبرز الأعمال الدرامية، لأنه استطاع معالجة قضايا مجتمعية شائكة بأسلوب إنساني وتوعوي راقي، ويعد نموذجا للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الدراما في توعية المجتمع وحماية الأسرة، وأنه سيظل علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية.

وأكد «السعدي» عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مسلسل لام شمسية يمثل نقلة نوعية في الدراما المصرية: «العمل يحمل رسائل مجتمعية وإنسانية تم تقديمها بحرفية ودقة بالغة والبطولة الحقيقية في هذا العمل هي للوقاية والوعى قبل حدوث الأزمة».



وقال محمد السعدي، خلال كلمته في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم صناع المسلسل: «كل شخص شارك في العمل، من ممثلين وكتاب ومخرجين، كان مدركا تماما لحجم المسؤولية، وكل كلمة قيلت كانت محسوبة بدقة شديدة.. ومع وجود السوشيال ميديا، كان علينا الحذر في نقل الرسالة، وتجنب أي لبس في الفهم، لأننا لا نملك رفاهية الخطأ في موضوعات حساسة مثل هذه».