أحمد عزمي: الشركة المتحدة أعادت تقديمي.. و«ظلم المصطبة» من أهم أدواري

أعرب الفنان أحمد عزمي عن امتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إعادة تقديمه إلى الجمهور من خلال مسلسل «ظلم المصطبة» على شاشاتها في رمضان 2025.

أحمد عزمي يتعاقد مع الشركة المتحدة

قال «عزمي»، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»: «بقدّم كل الشكر والمحبة للشركة المتحدة، وللأستاذ عمرو الفقي، الذي كان سببًا في التعاقد معي وإعادة تقديمي بدور أعتبره من أجمل الأدوار في مسيرتي، أوجه الشكر للشكر المتحدة على دعمها للفن والفنانين المصريين، ووقوفهم الدائم بجانبهم».

وأوضح عزمي أن ترشيحه للدور جاء عبر الكاتبة دينا إبراهيم، التي عرضت عليه الشخصية، وتواصل مع المخرج الكبير هاني خليفة: «بدأت فورًا التحضير لشخصية الشيخ علاء في ظلم المصطبة، وحلقت شعري وشاربي بالكامل، وبدأت أتعايش مع تفاصيل الشخصية».

كواليس تصوير ظلم المصطبة

وأشار أحمد عزمي إلى أن الرواية الأصلية التي كتبها أحمد فوزي صالح كانت عنصرًا فارقًا في التحضير للعمل، وأتاحت لكل ممثل فرصة قراءة القصة الكاملة وفهم أبعاد شخصيته قبل بدء التصوير: «الشيخ علاء كان في الأصل صبي ميكانيكي، وأخوه الأكبر يمتلك عربية كشري، عرفنا خلفية الشخصيات بشكل مفصل، وهو ما ساعدنا في تجسيدها بصدق، ومن العناصر الأساسية أيضًا كانت اللهجة، لأنها تلعب دورًا كبيرًا في مصداقية الأداء».