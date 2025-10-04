براتب يصل لـ10 آلاف جنيه.. 100 وظيفة شاغرة للسائقين بشركة خاصة

يوفر موقع التوظيف فرصنا العديد من فرص العمل الشاغرة للشباب في مختلف التخصصات، وفي ذلك الإطار يعلن عن توفر 100 وظيفة شاغرة للسائقين في إحدى الشركات الخاصة، للعمل بمقرها في قها محافظة القليوبية.

تفاصيل وظيفة فرصنا

وظيفة سائق جامبو تمثل فرصة عمل مميزة للشباب، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي توفرها الشركة سواء في الشروط أو في المميزات المادية والتأمينية، التي تشمل رواتب مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

شروط التقديم ومتطلبات الوظيفة

الخبرة: لا يشترط وجود خبرة سابقة، يمكن التقديم بدون خبرة.

رخصة القيادة: يشترط وجود رخصة درجة ثانية كحد أدنى.

السن المطلوب: من 18 إلى 45 سنة.

المؤهل الدراسي: الحد الأدنى المطلوب شهادة ابتدائية.

اللغة الإنجليزية: لا يُشترط إتقان اللغة.

مهارات الحاسب الآلي: غير مطلوبة.

الجنس المطلوب: الوظيفة مخصصة للذكور فقط.

المميزات التي تقدمها الشركة

يحصل المقبول بتلك الوظائف الشاغرة على عدد من المزايا، وهي كالتالي:

الراتب الأساسي: من 8.500 إلى 10.000 جنيه شهريًا.

بدل تغذية (يُصرف نقديًا ضمن المرتب الشهري).

احتساب الوقت الإضافي بمعدل إضافي مجزي.

تأمينات اجتماعية كاملة لضمان حقوقك القانونية.

تأمين صحي شامل.

استقرار وظيفي وفرصة للعمل في بيئة منظمة.

كيفية التقديم للوظيفة

إذا كنت تمتلك رخصة قيادة درجة ثانية وتبحث عن دخل ثابت ومميزات جيدة، فيمكنك التقديم على هذه الوظيفة عبر منصات فرصنا من هذا الرابط المخصص للتقديم، أو بالتوجه مباشرة إلى مقر الشركة.