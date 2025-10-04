أحمد فايق يسلط الضوء على التحديات النفسية للأطفال في برنامج مصر تستطيع

أحمد فايق يسلط الضوء على التحديات النفسية للأطفال في برنامج مصر تستطيع

أحمد فايق يسلط الضوء على التحديات النفسية للأطفال في برنامج مصر تستطيع

ناقش الإعلامي أحمد فايق، في حلقة جديدة من برنامجه «مصر تستطيع» على قناة «dmc»، أبرز التحديات النفسية والسلوكية التي تواجه الأطفال، والتي تم تسليط الضوء عليها من خلال أعمال درامية مثل «لام شمسية» و«ساعته وتاريخه»، مؤكدًا أن هذه القضايا تتطلب توعية مجتمعية وتدخلاً تربويًا مدروسًا.

وأكدت سارة عزيز، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن التعامل مع الطفل يجب أن يكون مبنيًا على احترام خصوصيته، وعدم تعريضه لأي مواقف تمس جسده أو تجرح مشاعره، مشددة على أهمية وضع قواعد واضحة للأطفال، مثل عدم الجلوس على أرجل أي شخص مهما كانت درجة القرابة، مع ضرورة رفع وعي الأسر لتطبيق هذه المبادئ منذ الصغر.

وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة ساندي محمد، الطبيبة والمدربة المتخصصة، على أهمية توعية الفتيات منذ سن مبكرة بالتغيرات الجسدية التي تطرأ عليهن في فترة البلوغ، مؤكدة أن التوعية المبكرة تساهم في حماية الفتيات نفسيًا وجسديًا، وتُعد خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بالنفس وتمكينهن من التعامل مع هذه المرحلة بوعي وسلامة.

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