بعد نجاح مسلسل لام شمسية.. هل توجد سمات مشتركة تخص مرتكبي التحرش ضد الأطفال؟

نال مسلسل لام شمسية، الذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، إعجاب قطاع كبير من الجمهور، إذ عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن تقديرهم لفكرة المسلسل التي تدور بشكل أساسي حول قضية التحرش بالأطفال، وما ينجم عن ذلك من مشكلات، كما أثارت قضية المسلسل تساؤلات لديهم حول السمات النفسية والإجتماعية، التي تجمع بين معتادي ارتكاب الإعتداء ضد الأطفال.

هل توجد سمات مشتركة للمتحرشين؟

حرص الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، الذي ظهر في عدد من مشاهد مسلسل لام شمسية على الإجابة عن تساؤلات الجمهور، التي تشغل بالهم حول قضية التحرش ضد الأطفال، خاصة فما يتعلق بسمات وخصائص المتحرشين، إذ أوضح عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه من الصعب تحديد سمات خاصة موحدة تخص المتحرشين بالأطفال، فالمتحرش يأتي من مختلف الطبقات الإجتماعية، وربما يكون شابا أو عجوز، ولا يُمكن أن ندلل أن جميع المتحرشين بالأطفال يكونوا من أصحاب الأمراض النفسية، أو غير متعلمين أو غير متدينين فقد يكون المتحرش شخص عادي، لا يعاني من اضطراب، وقد يكون متدين ظاهريًا ومتعلم.

أضاف استشاري الطب النفسي، أنه رغم عدم قدرة الأطباء النفسيين تحديد سمات محددة للمتحرش، لكن أشارت بعض الدراسات التي اجريت على أشخاص أدينوا قضائيا بالاعتداء على الأطفال، إلى بعض الخصائص التي قد تجمع بينهم كالتالي:

من أسر شديدة الاضطراب بها عنف أو مخدرات أو فقر شديد أو جريمة.

اضطراب العلاقة بالأب مثل غيابه أو إهماله أو اضطرابه النفسي.

50 % من المتحرشين لم يكملوا دراستهم والباقي يدرس في مراحل مختلف.

المعاناة من اضطرابات نفسية واضحة مثل اضطراب الاندفاعية، العنف، تعاطي المخدرات، الإعاقة الفكرية، والخرف المبكر واضطراب الشخصية النرجسية.

سمات نفسية مثل الاستحقاقية والتعالي ورفض التوجيه أو النصح كما يتميز بسمات كسر الحدود مع الآخرين والتبلد الشعوري تجاه الحيوانات ونقص التعاطف والإحساس بالاخر، الوحدة وصعوبة تكوين اصدقاء، وسرعة الغضب وكذلك التلطف المبالغ فيه مع الاطفال.

عادة يكون شخص معروف للطفل من الدائرة المقربة أو مدرس أو مدرب أو صديق للاسرة .

أكثر من الثلث هم ضحايا لتحرش أثناء الطفولة .

يقضي مع الطفل أوقات طويلة بغرض ممارسة عمليات الإغواء بتأني.

كثير التلاعب والكذب والخداع.

تكون بداية التحرش في عمر 15 – 17 سنة ويستمر بعد ذلك .

تعليمات لحماية طفلك من التحرش

من جانبها أوضحت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، إخصائية الصحة النفسية، أنه ينبغي اتباع بعض التعليمات لحماية الطفل من التحرش منها بناء جدار ثقة قوي بين الوالدين والطفل وإمداده بالمعلومات الصحيحة الخاصة بالتربية الجنسية حسب سنهم، ومنح الأمان للطفل حتى يحكي لها أي موقف سلبي تعرض له دون الخوف من العقاب.

وأضافت أخصائية الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه يجب تعليم الطفل أن هناك خصوصية لبعض أجزاء جسده لا يجوز لأحد لمسها أو كشفها، مع التنبيه عليه ألا يتحدث مع الغرباء مع الحرص على مراقبة المواقع الإلكترونية التي يشاهدها لحمايته من المواد غير المناسبة.