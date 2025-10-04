عضو «القومي للطفولة»: معظم المتحرشين من الدائرة القريبة

عضو «القومي للطفولة»: معظم المتحرشين من الدائرة القريبة

عضو «القومي للطفولة»: معظم المتحرشين من الدائرة القريبة

قالت سارة عزيز، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة ومدير مؤسسة «Safe Egypt»، إن أغلب حالات التحرش الجنسي بالأطفال تحدث من قِبل أشخاص قريبين منهم، ما يزيد من خطورتها بسبب ثقة الوالدين في هؤلاء الأفراد، وصعوبة تصديق أن الانتهاك قد يقع من داخل الدائرة القريبة.

وأكدت، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع» المُذاع على قناة «dmc»، أهمية استئذان الطفل قبل مصافحته أو منحه قُبلة، مشددة على أن إجبار الطفل على أي تصرف بدافع المجاملة قد يؤثر سلبًا في تكوين شخصيته، وقالت: «ليس من حق أي شخص تقبيل الطفل، وعلينا تغيير هذه الثقافة لحماية أولادنا».

من جانبها، أوضحت الدكتورة ساندي محمد، طبيبة ومدربة، أن توعية الأطفال ضد التحرش يجب أن تبدأ من سن 3 إلى 5 سنوات، باستخدام أساليب تتناسب مع عمر الطفل وقدرته على الاستيعاب.

وأشارت إلى وجود مؤشرات نفسية وسلوكية قد تدل على تعرض الطفل للتحرش، مثل الانطواء المفاجئ، أو تجنّب الرد على الأسئلة، أو تغيّر في سلوكه العام، مؤكدة ضرورة التدخل السريع والتعامل مع الطفل بحذر ووعي عند ملاحظة هذه التغيرات.

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