فيولا فهمي في ضيافة «الوطن».. وتكشف ملامح برنامجها لعضوية مجلس «الصحفيين»

فيولا فهمي في ضيافة «الوطن».. وتكشف ملامح برنامجها لعضوية مجلس «الصحفيين»

فيولا فهمي في ضيافة «الوطن».. وتكشف ملامح برنامجها لعضوية مجلس «الصحفيين»

استقبلت جريدة «الوطن» اليوم، الكاتبة الصحفية فيولا فهمي، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين «تحت السن»، ضمن جولاتها استعدادا لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وخلال الزيارة، أكدت الكاتبة الصحفية ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مجلس نقابة قوي يدافع عن الصحفيين والصحافة، مؤكدة أن النقابة الدرع الحامي، الذي يفتح أبواب الفرص، ويضمن بيئة عمل عادلة وآمنة تليق بكرامة الصحفيين.

وقالت إنها تضع نصب أعينها مجموعة من الأولويات التي تضمن تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للصحفيين، والدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدة أن أصوات الصحفيين القوة الحقيقة لإحداث الفارق، وبناء مستقبل أكثر استقرارا للمهنة.

وأضافت أن برنامجها الانتخابي يتضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية، تطوير الخدمات النقابية، إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، التوسع في برامج التدريب، إقرار مدونة سلوك مهنية لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، تعزيز دور اللجان النقابية، دعم الصحفيين في بيئات العمل الخطرة والميدانية، إبرام بروتكول تعاون مع وزارة التضامن، للاستفادة من دور المغتربات، وتوفير تخفيضات في دور حضانة الأطفال بمناطق تجمع المؤسسات الصحفية.

جانب من الزيارةجانب من الزيارةجانب من الزيارةجانب من الزيارةجانب من الزيارة

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا