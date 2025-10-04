فيولا فهمي في ضيافة «الوطن».. وتكشف ملامح برنامجها لعضوية مجلس «الصحفيين»

استقبلت جريدة «الوطن» اليوم، الكاتبة الصحفية فيولا فهمي، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين «تحت السن»، ضمن جولاتها استعدادا لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وخلال الزيارة، أكدت الكاتبة الصحفية ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مجلس نقابة قوي يدافع عن الصحفيين والصحافة، مؤكدة أن النقابة الدرع الحامي، الذي يفتح أبواب الفرص، ويضمن بيئة عمل عادلة وآمنة تليق بكرامة الصحفيين.

وقالت إنها تضع نصب أعينها مجموعة من الأولويات التي تضمن تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للصحفيين، والدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدة أن أصوات الصحفيين القوة الحقيقة لإحداث الفارق، وبناء مستقبل أكثر استقرارا للمهنة.

وأضافت أن برنامجها الانتخابي يتضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية، تطوير الخدمات النقابية، إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، التوسع في برامج التدريب، إقرار مدونة سلوك مهنية لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، تعزيز دور اللجان النقابية، دعم الصحفيين في بيئات العمل الخطرة والميدانية، إبرام بروتكول تعاون مع وزارة التضامن، للاستفادة من دور المغتربات، وتوفير تخفيضات في دور حضانة الأطفال بمناطق تجمع المؤسسات الصحفية.