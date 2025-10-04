مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة أمريكية في نهر هندسون بنيويورك

قالت مصادر إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، إثر تحطم طائرة مروحية في نهر هدسون بجنوب مانهاتن، بمدينة نيويورك، بعد ظهر يوم الخميس.

5 أشخاص كانوا على متن المروحية منهم أطفال

وذكرت مصادر أن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، كانوا على متن الطائرة، وكانت المروحية مقلوبة رأسا على عقب في المياه التي بلغت درجة حرارتها 10 درجة مئوية عندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، الذي كان أقرب إلى الجانب النيوجيرسي من نهر هدسون، وفقا للمصادر.

تحذيرات من تعطل المرور

ونشرت شرطة نيويورك تحذيرًا جاء فيه «بسبب تحطم طائرة هليكوبتر في نهر هدسون، بالقرب من الطريق السريع ويست سايد وشارع سبرينغ، نتوقع وصول مركبات الطوارئ وتأخير حركة المرور في المناطق المحيطة».

أصبحت الطائرات المروحية مشهدًا شائعًا في مدينة نيويورك، حيث تنقل السياح في جولات تصويرية فوق تمثال الحرية وتساعد الأثرياء على تجنب حركة المرور في شوارع المدينة المزدحمة، حسبما ذكر موقع صحيفة «يو إس إيه توداي».