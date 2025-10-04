مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة أمريكية في نهر هندسون بنيويورك

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة أمريكية في نهر هندسون بنيويورك

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة أمريكية في نهر هندسون بنيويورك

قالت مصادر إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، إثر تحطم طائرة مروحية في نهر هدسون بجنوب مانهاتن، بمدينة نيويورك، بعد ظهر يوم الخميس.

5 أشخاص كانوا على متن المروحية منهم أطفال

وذكرت مصادر أن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، كانوا على متن الطائرة، وكانت المروحية مقلوبة رأسا على عقب في المياه التي بلغت درجة حرارتها 10 درجة مئوية عندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، الذي كان أقرب إلى الجانب النيوجيرسي من نهر هدسون، وفقا للمصادر.

تحذيرات من تعطل المرور

ونشرت شرطة نيويورك تحذيرًا جاء فيه «بسبب تحطم طائرة هليكوبتر في نهر هدسون، بالقرب من الطريق السريع ويست سايد وشارع سبرينغ، نتوقع وصول مركبات الطوارئ وتأخير حركة المرور في المناطق المحيطة».

أصبحت الطائرات المروحية مشهدًا شائعًا في مدينة نيويورك، حيث تنقل السياح في جولات تصويرية فوق تمثال الحرية وتساعد الأثرياء على تجنب حركة المرور في شوارع المدينة المزدحمة، حسبما ذكر موقع صحيفة «يو إس إيه توداي».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا