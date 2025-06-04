لحظات مرعبة على طريق سريع في البرازيل.. طائرة تهبط اضطراريا بعد تعطل المحركات

مهارة كبيرة أظهرها قائد طائرة بعدما اضطر إلى الهبوط اضطراريا على طريق سريع بعد توقف محرك مركبته، ما أدى إلى اصطدامها بشاحنة ومجموعة متعددة من السيارات بأحد الطرق السريعة في البرازيل.

هبوط طائرة اضطراريا على طريق سريع

كادت الطائرة أن تصطدم بشاحنة كبيرة وعدة سيارات على الطريق السريع عندما اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا بعد حدوث عطل في محركها، حيث وثق مقطع فيديو متداول اللحظة المرعبة التي اضطر خلالها القائد إلى الهبوط اضطراريا بمهارة فائقة، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

كما أظهر الفيديو بذل محاولات قائد الطائرة للهبوط بسلام عندما فشلت الطائرة في ذلك، حيث التقط سائقو السيارات الذين كانوا يتواجدون خلف تلك المروحية الخفيفة لحظة سقوطها، ما تسبب لهم في الشعور بالذعر فانتابهم خوفًا من اصطدامها بمركبات تسير بسرعة على الطريق السريع.

مهارة فائقة للطيار البرازيلي

ونجح الطيار البرازيلي في إظهار مهارة فائقة في هذا الموقف الحرج، حيث قاد الطائرة تحت خطوط الكهرباء العلوية، وهبط بسلام على المدرج دون أن يُقتل أحد أو يُصاب.