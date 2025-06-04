لحظات مرعبة على طريق سريع في البرازيل.. طائرة تهبط اضطراريا بعد تعطل المحركات

لحظات مرعبة على طريق سريع في البرازيل.. طائرة تهبط اضطراريا بعد تعطل المحركات

لحظات مرعبة على طريق سريع في البرازيل.. طائرة تهبط اضطراريا بعد تعطل المحركات

مهارة كبيرة أظهرها قائد طائرة بعدما اضطر إلى الهبوط اضطراريا على طريق سريع بعد توقف محرك مركبته، ما أدى إلى اصطدامها بشاحنة ومجموعة متعددة من السيارات بأحد الطرق السريعة في البرازيل.

هبوط طائرة اضطراريا على طريق سريع

كادت الطائرة أن تصطدم بشاحنة كبيرة وعدة سيارات على الطريق السريع عندما اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا بعد حدوث عطل في محركها، حيث وثق مقطع فيديو متداول اللحظة المرعبة التي اضطر خلالها القائد إلى الهبوط اضطراريا بمهارة فائقة، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

كما أظهر الفيديو بذل محاولات قائد الطائرة للهبوط بسلام عندما فشلت الطائرة في ذلك، حيث التقط سائقو السيارات الذين كانوا يتواجدون خلف تلك المروحية الخفيفة لحظة سقوطها، ما تسبب لهم في الشعور بالذعر فانتابهم خوفًا من اصطدامها بمركبات تسير بسرعة على الطريق السريع.

الطائرة لحظة الهبوط

مهارة فائقة للطيار البرازيلي

ونجح الطيار البرازيلي في إظهار مهارة فائقة في هذا الموقف الحرج، حيث قاد الطائرة تحت خطوط الكهرباء العلوية، وهبط بسلام على المدرج دون أن يُقتل أحد أو يُصاب.

فيما أكدت الشرطة البرازيلية أن شخصين كانا على متن الطائرة وأنهما بخير، وقالت إنّ الطيار هو ماتيوس رينان كالادو البالغ من العمر 29 عامًا، والراكب هو مالك الطائرة، رجل الأعمال فالديميرو خوسيه مينيلا البالغ من العمر 71 عامًا.

ووقع الحادث بعدما غادرت الطائرة مطارا في جاورامريم بولاية سانتا كاتارينا جنوب البرازيل.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا