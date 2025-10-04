وفاة والد رئيس جامعة الأزهر.. وتشييع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة

توفي مساء اليوم الخميس، جمعة داود، والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

موعد ومكان جنازة والد رئيس جامعة الأزهر

ومن المقرر أنّ تقام صلاة الجنازة على والد رئيس جامعة الأزهر، غداً بعد صلاة الجمعة من مسجد فيصل بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ والعزاء مقتصر على تشييع الجنازة.

تشييع جنازة والد رئيس جامعة الأزهر

ويشارك في تشييع جنازة والد رئيس جامعة الأزهر العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، فضلاً عن قيادات جامعة الأزهر.