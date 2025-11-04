عادات يومية تضعف الذاكرة ببطء.. ابتعد عنها فورًا

تعد الذاكرة من أهم وظائف الدماغ التي تؤثر على جودة حياتنا اليومية، ومع ذلك، هناك عادات يومية قد تؤدي تدريجيًا إلى ضعف الذاكرة دون أن نلاحظ، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، العادات التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة، وفقًا لموقع «healthline» الطبي.

عادات يومية تضعف الذاكرة ببطء

1- قلة النوم لأن النوم الجيد ضروري لتقوية الذاكرة، قلة النوم تٌؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، مما يصعّب تذكر المعلومات واسترجاعها.​

2 تعدد المهام لأن القيام بعدة مهام في وقت واحد يُرهق الدماغ ويقلل من التركيز، مما يؤثر على القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها.​

3- قلة النشاط البدني لأن ممارسة الرياضة بانتظام تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية، أما قلة الحركة، فقد تؤدي إلى تباطؤ نشاط الدماغ مع مرور الوقت.​

4- تناول الأطعمة المصنعة لأن الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكريات يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل أوميغا-3 ومضادات الأكسدة يمكن أن يضعف الذاكرة.​

5- نقص التحفيز الذهني لأن عدم تحفيز الدماغ بأنشطة مثل القراءة أو حل الألغاز يمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة، تُساعد هذه الأنشطة على إبقاء العقل نشطًا وذكيًا.​

6- التوتر المزمن لأن التوتر المستمر يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يُلحق الضرر بخلايا الدماغ مع مرور الوقت، مما يقلل من القدرة على حفظ واسترجاع الذكريات.​

7- الإفراط في استخدام الأجهزة الرقمية لأن قضاء وقت طويل على الأجهزة الرقمية يقلل من مدى الانتباه ويؤثر على الذاكرة، الاعتماد المفرط على التكنولوجيا قد يقلل من نشاط الدماغ.​

8- العزلة الاجتماعية لأن عدم التفاعل مع الآخرين يؤثر على الوظائف الإدراكية، المشاركة في الأنشطة الاجتماعية تساعد على إبقاء الدماغ نشطًا وتحسن من قدرة الذاكرة على الحفظ.​

9- الجفاف لأن الدماغ يحتاج إلى الماء ليعمل بشكل صحيح، قلة شرب الماء يمكن أن تؤدي إلى تشوش الذهن وضعف التركيز ومشاكل في الذاكرة.​

10- التدخين لأن لتدخين يؤثر سلبًا على وظائف القلب والرئة، مما يؤدي إلى تقليل كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ، وبالتالي ضعف وظائف الدماغ والذاكرة.

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