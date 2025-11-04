رسميا.. تحريك أسعار البنزين والسولار وتثبيت غاز السيارات

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، اعتبارا من الساعة السادسة صباح الجمعة 11- 4 - 2025، لتكون الأسعار كالتالي:

أسعار البنزين بعد الزيادة



- بنزين 95.. 19 جنيها للتر



- بنزين 92 .. 17.25 جنيه لتر



- بنزين 80 .. 15.75 جنيه لتر



- السولار .. 15.5 جنيه لتر



- الكيروسين .. 15.5 جنيه لتر



- المازوت المورد لباقي الصناعات.. 10500 جنيه للطن.



- أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم.. 200 جنيه.



- أسطوانة البوتاجاز.. 400 جنيه.



- طن الغاز الصب.. 16000 جنيه.



- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.



- تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.