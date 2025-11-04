«الغرف السياحية»: نسب إشغال المطاعم خلال عيد الفطر المبارك تجاوزت 90%

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب إشغال المطاعم الثابتة والنيلية الموجودة بالقاهرة والجيزة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، تجاوزت 90%، لافتًا إلى أن غالبية رواد المطاعم بتلك الفترة، كانوا من السياح العرب والمصريين، موضحًا أن أسعار قوائم الطعام خلال تلك الفترة لم تشهد أية زيادة.

نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى حاليا 60%





وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى حاليًا تبلغ نحو60%، موضحًا أن تلك النسب تبدو جيدة مقارنة بتلك الفترة من العام، مشيرًا إلى أن غالبية رواد المطاعم خلال شهر أبريل الجاري هم من السياح الأجانب، وأن نسب إشغال المنشآت السياحية ستبدأ في الزيادة مجددًا، بداية من النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، عقب انتهاء العام الدراسي بمصر والدول العربية.

الساحل الشمالي والعلمين

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الصيف المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر، موضحًا أن الحجوزات العربية إلى الساحل الشمالي والعلمين الجديدة ستبدأ في يوليو المقبل.