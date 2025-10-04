محافظة القاهرة: موقف السلام نقلة حضارية ويستوعب 2500 سيارة

أعلنت محافظة القاهرة استمرار خطة التطوير للقضاء على الاشغالات والمواقف العشوائية، وشملت الأعمال إقامة موقف السلام النموذجي شرق القاهرة بواسطة الهيئة الوطنية للطرق؛ للقضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، والاختناقات المرورية وتحسين المظهر العام.



وأكدت المحافظة افتتاح الدور الأرضي في موقف السلام لسيارات نقل الركاب داخل القاهرة والمدن الجديدة القريبة، ومن المقرر تشغيل الدور الثاني خلال الفترة المقبلة للأقاليم، والدور الثالث سيُخصص كجراج للسيارات.

الموقف يستوعب 2500 سيارة

وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنّ موقف السلام الجديد مكون من 3 أدوار ويستوعب 2500 سيارة نقل وسرفيس، كما يشمل 224 محلا، وتتوفر كل الخدمات داخل الموقف من مسجد، وإسعاف، ودورات مياه، وكافيتريات، وغرف للخدمات، مؤكدا أنّ الموقف ساهم في القضاء على المواقف العشوائية في تلك المنطقة والعمل على تسيير الحركة المرورية، أيضًا إزالة الإشغالات وتوفير أماكن للباعة الجائلين الموجودين خارج الموقف، وتسكينهم في محلات داخل موقف السلام.

محافظة القاهرة: نتصدى لأي مواقف عشوائية

وأشار إلى أنّ محافظة القاهرة بالتنسيق مع المرور تتصدى لأى مواقف عشوائية ومنع أي انتظار خاطئ في محيط موقف السلام، منوهًا باستمرار الحملات لنقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخل الموقف وإزالة الإشغالات في محيط الموقف.





ووجّه محافظ القاهرة، رئيس حي السلام أول وشرطة المرافق بمنع أي أنشطة مخالفة حول الموقف، واتخاذ إجراء ضد المخالفين، ومنع أي وصلات كهربائية عشوائية لسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط حول موقف السلام، ونفق السلام أسفل الدائري، وميدان السادات.