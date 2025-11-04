متحدث «الوزراء»: الصعيد في مقدمة أولويات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الصعيد يحظى بأولوية خاصة من الحكومة في إطار خطة شاملة للتنمية، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في مختلف المحافظات بالصعيد وفقًا لاحتياجات كل محافظة بشكل فردي.

تلبية احتياجات المواطنين الأساسية

أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تركيزًا على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، من بنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية، فضلا عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى المنفلوطي المركزي في محافظة أسيوط، إضافة إلى زيارته عددًا من المدارس ومحطات المياه.

الحكومة تتابع تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع

ولفت إلى أن الزيارات تأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على معايير دقيقة لتقييم مشروعات التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لضمان تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

أشار إلى أن الحكومة تقوم بتقييم معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري، مع التأكيد على أهمية تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء والمسؤولون تعد وسيلة فعالة للاطلاع المباشر على سير العمل، ومتابعة مدى رضا المواطنين عن المشروعات المنفذة.