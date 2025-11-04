أسعار السمك للمستهلك اليوم الجمعة 11-4-2025 في الأسواق

شهدت أسعار السمك للمستهلك اليوم الجمعة 11-4-2025 حالة من الاستقرار في الأسواق، خاصة سوق العبور، وفقا للبيانات الرسمية والأسعار المعلنة من قبل بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك للمستهلك اليوم

وتأتي أسعار السمك اليوم للمستهلك بأنواعه المختلفة في سوق العبور، كالتالي:

أسعار الجمبري اليوم

تراوحت أسعار الجمبري اليوم الجمعة ما بين 175 إلى 550 جنيها للكيلو، بينما تختلف الأسعار في السوق وفق حجم الجمبري العادي أو الوسط أو الجامبو.

أسعار البلطي اليوم

سعر كيلو السمك البلطي الممتاز 80 جنيها، فيما سجل سعر كيلو سمك البلطي صغير 71 جنيها، بينما سجل كيلو البلطي الأسواني 70 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

بلغ سعر سمك مرجان وسط 170 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر سمك مرجان ممتاز نحو 160 جنيها للكيلو.

سعر كيلو سمك موسى 350 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا 165 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي 250 جنيها.

سعر قشر بياض 170 جنيها للكيلو.

سعر السبيط 200 جنيه للكيلو.

سعر سمك المكرونة السويسي 120.3 جنيه للكيلو.