وزير الكهرباء: توفير التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية في عدة مناطق

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية (بجسكو)، واجتمع بأعضاء مجلس الإدارة بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من رؤساء ومديري القطاعات المختلفة؛ للوقوف على الواقع الفعلي وبحث متطلبات تطوير الشركة وعودتها إلى سابق عهدها كداعم رئيسي وشريك في تنفيذ المشروعات الكهربائية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

بناء وتشغيل محطات توليد الطاقة

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة عمل الشركة خلال الفترة الماضية، وأبرز الأعمال التي نفذتها والمعوقات التي تسببت في تراجع تصنيف الشركة وغيابها عن المشروعات الكبرى، لا سيما أعمال التصميمات لمشروعات المحطات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها وخدمات العقود، وكذلك أعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ المحطات وملحقاتها، وربط المحطات بالشبكة الكهربائية القومية، فضلًا عن إدارة مشروعات القوى الكهربائية وتوفير الإدارة الفنية والخدمات ذات الصلة مباشرة لتطوير وإدارة وهندسة وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة في مصر والعالم، إضافة إلى تقديم خدمات إدارة الهندسة والمشتريات والمشاريع والبناء المتعلقة بتصميم محطات توليد الكهرباء، وتعمل في مجال الاستشارات الهندسية للمشروعات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة من خلال إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة.

وقال إن الشركة تمتلك مقومات النجاح ومن بينها الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية، موضحًا أهمية تطوير الشركة والنهوض بها وتعظيم مواردها، مضيفًا أن الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية (بجسكو)، تعد من أهم الشركات العاملة في مجالات المشروعات الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط، وتمتلك خبرات واسعة في تنفيذ العديد من المحطات الكهربائية التي ساعدت على توفير التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية في العديد من المناطق.

خطة إعادة البناء والتنمية

وأشار إلى استراتيجية العمل التي تتضمن خطة لحسن إدارة الأصول وتعظيم العوائد منها، لا سيما الخبرات المتراكمة في مجالات عمل الشركة المرتبطة بالطاقة الكهربائية، كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية التي يجرى تنفيذها في شتى أنحاء الجمهورية، موضحًا أن حجم الأعمال والمشروعات والقدرات التوليدية في إطار استراتيجية الطاقة، تستدعي الاستفادة واستثمار الطاقات المتاحة وحسن استغلال الأصول المملوكة.