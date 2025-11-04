القمر الوردي يزين السماء غدًا.. ظاهرة فلكية تحتفل بقدوم الربيع

تشهد سماء فجر يوم السبت 12 أبريل ظاهرة فلكية تُعرف بالقمر الوردي، وهي ظاهرة جميلة تترافق مع بداية فصل الربيع، ويكون القمر خلال هذه الليلة في كوكبة العذراء بالقرب من النجم اللامع السماك الأعزل أو ما يُعرف بالسنبلة، وهو أشد النجوم تألقا في كوكبة العذراء، وترتيبه الخامس عشر في قائمة ألمع النجوم.

ظاهرة فلكية تحتقل بقدوم الربيع

و وفقًا لموقع space، يصل القمر إلى ذروة اكتماله الساعة 8:22 مساء بتوقيت شرق أمريكا و 00:22 توقيت جرينتش يوم الأحد 14 أبريل، ويكون هذا البدر هو الأصغر حجمًا خلال عام 2025، لأنه سيقع في أبعد نقطة عن الأرض في مداره وهي ظاهرة تعرف باسم القمر الصغير، ورغم أن الفرق في الحجم قد لا يكون ملحوظا للعين المجردة، إلا أن خبراء الفلك يؤكدون أن هذا البدر سيكون أقل سطوعا من المعتاد.

سر تسمية الظاهرة بالقمر الوردي

وفيما يتعلق بمسمى القمر الوردي، أوضح علماء الفلك أنه على الرغم من عدم ظهور القمر باللون الوردي كما يوحي اسمه، إلا أن الظاهرة تستمد اسمها من تزامن حدوثها مع تفتح الزهور البرية المعروفة باسم القبس (phlox subulata)، والتي لها لون وردي، وتعتبر إحدى العلامات المميزة للربيع، بحسب موقع وكالة ناسا.

ويطلق على القمر الوردي الذي يظهر في أبريل يُطلق عليه عدة أسماء مختلفة، وبعض هذه الأسماء مشتق من ثقافات الأمريكيين الأصليين مثل قمر الفصح الكامل (Paschal Full Moon) ، وقمر العشب النابت.

يُذكر أن القمر الوردي يحظى بأهمية دينية كبيرة، إذ يستخدم في التقويم المسيحي لتحديد تاريخ عيد الفصح، الذي يصادف هذا العام يوم 20 أبريل.