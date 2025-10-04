موعد معرض الزهور 2025.. نزهة ممتعة وتجربة فريدة

في نسخته الـ92، يعود موعد معرض الزهور 2025 بحلة جديدة وتنظيم دولي، ليُقدم تجربة فريدة للزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات، بالتزامن مع اقتراب فصل الربيع وعودة الأجواء المبهجة، والذي يُعد الأقدم والأكبر من نوعه في مصر والعالم العربي.

موعد معرض الزهور 2025

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاق معرض زهور الربيع 2025 في نسخته الـ92 يوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد الربيع وشم النسيم.

ويُقام المعرض في المتحف الزراعي بالدقي، كما جرت العادة، ليحافظ على مكانته كأقدم وأكبر معرض للزهور ونباتات الزينة في المنطقة العربية.

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن الوزارة تسعى هذا العام إلى إعادة معرض الزهور إلى رونقه التاريخي، بما يليق بمكانته المرموقة، سعيًا لوضعه على خريطة المعارض الدولية المتخصصة، ويُعد المعرض مناسبة سنوية بارزة تجمع محبي الزهور ومهتمي تنسيق الحدائق من جميع أنحاء الجمهورية.

ماذا ستجد في معرض الزهور؟

جميع أنواع الزهور ونباتات الزينة.

نباتات الصبار والنباتات النادرة.

مستلزمات تنسيق الحدائق والبساتين.

مشاركات من مشاتل من جميع أنحاء الجمهورية.

فعاليات تثقيفية وعروض للمنتجات الزراعية الحديثة.

مشاركة دولية بتنظيم مشترك مع منظمة الفاو.

تنظيم دولي وتطوير شامل للمكان

وكشف الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عن مشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لأول مرة في تنظيم المعرض، في خطوة تهدف إلى تطويره وتحويله إلى حدث دولي رائد في مجال الزهور ونباتات الزينة.

وأشار عزوز إلى أن الوزارة قامت بتجهيز المتحف الزراعي بشكل متكامل، من حيث التجميل والتشجير وتطوير البنية التحتية، لإتاحة مساحات أكبر للعارضين وتسهيل إجراءات الاشتراك، في إطار تشجيع المنتجين المحليين والدوليين على المشاركة.

فرص للتوسع والتصدير

يسهم المعرض في دعم قطاع إنتاج الزهور في مصر، من خلال فتح آفاق جديدة للتصدير وزيادة العائدات الدولارية، خاصة في ظل توجيهات الوزارة بدعوة عدد من الدول العربية والأجنبية للمشاركة، تمهيدًا لتوسيع نطاق المعرض دوليًا.

وقد فُتح باب الاشتراك في المعرض بداية من 2 فبراير الماضي، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمشاركين من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل.